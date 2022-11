Empoli – Sassuolo 1-0. Vittoria salvezza per i toscani

L’Empoli ha battuto il sassuolo nella tredicesima giornata della Serie A.

Il gol di Baldanzi nell ripresa regala tre punti alla squadra di Zanetti in proiezione salvezza.



IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Ebuhei , Ismajli , Luperto, Parisi , Fazzini (13’ st Akpra Akpro ), Marin , Bandinelli (33’ st Haas ), Baldanzi (33’ st Bajrami ), Satriano 33’ st Cambiaghi), Destro (7’ pt Lammers ). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Stojanovic, Guarino. All.: Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli , Toljan , Erlic , Ferrari , Rogerio (27’ st Ceide), Frattesi , Maxime Lopez , Thorstvedt (27’ st Harroui), D’Andrea (27’ st Alvarez ), Pinamonti , Traoré (16’ st Kyriakopoulos ). A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Obiang, Antiste, Romagna, Tressoldi. All.: Dionisi

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 19′ st Baldanzi (E)

Ammoniti: Marin (E), Fazzini (E)