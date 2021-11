Murizio Sarri analizza il pari di Marsiglia ammettendo che quella del Velodrome

“È stata dura, l’OM quest’anno è una squadra davvero forte – ha detto il tecnico biancoceleste -. Hanno valori tecnici elevatissimi e ci hanno sicuramente messo in difficoltà. Però l’abbiamo pareggiata nel momento in cui ce l’avevamo in pugno e ci dispiace non aver centrato la vittoria. Guardando la classifica, in ogni caso, servirà vincere le prossime due”.