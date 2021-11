Mourinho:” c’erano due rigori a nostro favore”

Josè Mourinho al termine dela match con il Bodo/Glimt terminato 2-2

Il risultato ci va stretto, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico ma c’erano due rigori nettissimi”.Magari in Conference League ci sono arbitri scarsi, che iniziano la loro carriera europea, e questo non va bene. Non ho nessun problema con l’arbitro, che tornerà dritto in Grecia. Nella prima partita abbiamo perso 6-1 e non ho detto niente sull’arbitro perché era colpa nostra, ma oggi devo dire qualcosa in più: due rigori netti sono tanti. Arbitraggio decisivo”.