L’Olimpia Milano conquista la vittoria con il Barcellona e si lancia al primo posto solitario in Eurolega.

Nell’ottava giornata gli uomini di Messina domano gli spagnoli 75-70 al termine di una sfida di rara intensità e fisicità. Avanti fin dalle prime battute, la squadra di Messina riesce a reagire al parziale di 14-0 subito in avvio di ultimo quarto per chiudere con un Datome straordinario (17 punti, Hall 16) e Shields in lunetta.