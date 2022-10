Europei Junior M/F Montesilvano 2022: ORO PER SARSILLI E MARSALA, ARGENTO PER GOLINELLI – ITABOXING A 11 MEDAGLIE

Gli Europei Junior M/F 2022 si sono conclusi quest’oggi in quel del Pala Dean Martin di Montesilavno, che per una settimana è stato il Centro della Boxe Europea giovanile. Straordinario il risultato dell’Italia Boxing che si è portata a casa 2 Ori, 1 Argento e ben 8 bronzi.Nella foto Sarsili

Oggi, alla presenza anche del Presidente FPI Flavio D’Ambrosi, si sono svolte le finalissime nella quali hanno boxato 2 azzurrini e 1 Azzurrina.

GLi Azzurri Sarsilli 80 Kg e Marsala 48 Kg, impostisi rispettivamente sul tedesco Bizzit e sull’irlandese Collins, si sono messi al collo l’oro, mentre la coriacea Amina Golinelli 6Kg, superata dalla bicampionessa d’Europa la romena Nita, si è fermata a uno splendido Argento.

“Felicissimo” Queste le dichiarazioni del Presidente d’Ambrosi “per l’eccellente risultato ottenuto dagli Azzurri e Azzurre, che sono stati capaci di portarsi a casa 2 ori, 1 argento e 8 Bronzi. Un quantitativo di allori che ci colloca al primo posto nella classifica per numero di medaglie. Per questo eccelso traguardo ringrazio i due DT, il Maestro Franco Federici per il maschile e il Maestro Valeria Calabrese per il femminile, e tutte le ASD che ogni giorno lavorano nelle palestre d’Italia per formare e far crescere i nostri e le nostre pugili.”

Golinelli – quarta da sx

“Soddisfatto” queste le parole di Coach Federici “e commosso per gli ori di Marsala e Sarsilli, che hanno vinto due match contro avversari di valore. Devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, anche a quelli fermatisi prima della zona medaglia, perchè hanno espresso un pugilato di grande qualità e dimostrato di essere sulla strada giusta per diventare dei futuri ottimi Elite.”

Finalissime (Prima sessione h 13 – Seconda h 18) in cui saranno protagonisti 2 Azzurrini e un’azzurrina:

Finale 66 Kg Golinelli vs Nita ROM 0-5

Finale 48 Kg Marsala vs COLLINS IRL 5-0

Finale 80 Kg Sarsilli vs Bizzit GER 3-2

MEDAGLIERE ITA BOXING:

ORO: Christian Sarsilli 80 Kg, Antonio Marsala 48 Kg

ARGENTO: Amina Golinelli 6 Kg

BRONZO: Ginevra Muzzi 60 Kg; Francesco Savarese 66 Kg; Giuseppe Cirillo 75 Kg; Vincenzo Guida +80 Kg; Francesco Crucillà 52 Kg; Martina Vassallo 52 Kg; Sara Battistella 57 Kg; Gabriele Morale 70 Kg

13 gli azzurrini e 9 le azzurrine che hanno preso parte alla Kermesse:

Marsala

UOMINI: Sasha Mencaroni (46 Kg); Antonino F. Marsala (48 Kg); Giuseppe Dell’Aquila (50 Kg); Francesco Crucillà (52 Kg); Davide Perrone (54 Kg); Tiziano Alciati (57 Kg); Andrea Capitani (60 Kg); Karol Cristian Harpula (63 Kg); Francesco Savarese (66 Kg); Gabriel Morale (70 Kg); Giuseppe Cirillo (75 Kg); Christian Sarsilli (80 Kg); Vincenzo Guida (80+ Kg).

DONNE: Graziella Schinnà (46 Kg); Giulietta Marongiu (48 Kg); Brunilda Barca (50 Kg); Martina Vassallo (52 Kg); Stella Tosadori (54 Kg); Sara Battistella (57 Kg); Ginevra Muzzi (60 Kg); Amina Golinelli (66 Kg); Giulia Molinaro (70 Kg).

STAFF TECNICO:

TEAM LEADER: RAFFAELE ESPOSITO

AZZURRINI: DT Franco Federici; Assistente Tecnico Simone Autorino

AZZURRINE: DT Valeria Calabrese; Assistente Tecnico Gianfranco Rosi