Cremonese, Braida: “Questo Napoli fa paura! Bravi tutti, da De Laurentiis ai collaboratori. Noi in campo con umiltà” – ESCLUSIVA EC

CREMONESE BRAIDA – Ariedo Braida è sicuramente uno dei dirigenti più competenti del calcio italiano. Al Milan, tra il 1986 ed il 2002, ha vinto tutto ciò che c’era da vincere.

CREMONESE BRAIDA – Oggi è consulente strategico della Cremonese, prossima avversaria del Napoli in campionato.

Direttore, ma cosa ha combinato il Napoli ieri ad Amsterdam?

“Siamo onesti, questo Napoli oggi fa paura a tutti. Ieri, sul campo dell’Ajax, ha scritto una pagina di storia a livello internazionale, complimenti davvero a tutti i componenti in campo e fuori dal campo. I risultati storici danno ulteriore forza alla squadra. Che bella partita, una vittoria che fa bene a tutto il calcio italiano”.

Ad inizio stagione l’ambiente era sfiduciato viste le partenze dei “senatori”. E invece…

“E invece, il Napoli sta dimostrando di avere grandissimi valori tecnici e strutturali; è stata allestita una squadra completa in difesa ed in attacco, con un centrocampo solido. Questo gruppo messo su dalla dirigenza sta mostrando, partita dopo partita, di crescere ed essere importante. Ripeto, il Napoli di oggi fa paura a tutti. L’1-6 rappresenta uno scatto importante tanto a livello nazionale quanto a livello interazionale“.

Lei ha costruito grandissime squadre: quali sono i meriti del club partenopeo?

“Rifondare, coniugando conti in regola e risultati, non è affatto semplice. Il calcio ha alchimie che talvolta si compensano in modo perfetto. Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Luciano Spalletti e tutti i collaboratori sono stati bravissimi. Le loro scelte sono risultate essere eccellenti. Faccio a loro i miei più sinceri complimenti“.

Come avete commentato, a Cremona, questa storica vittoria del Napoli?

“Il risultato dice tutto… (ride)”.

Domenica prossima, alle 18.00, Cremonese-Napoli. Quali strategie proverete per fermare questo Napoli?

“Umiltà, umiltà, umiltà. Non mi stancherò mai di dirlo. In campo dovremmo essere umili e compatti. Serviranno impegno e determinazione cercando di mettere in pratica le indicazioni del mister. Giocheremo contro un gigante e forse proprio per questo potrebbe scattare nella squadra una scintilla. Un grande allenatore del passato diceva che tutte le partite iniziano 0-0 e non si sa come finiscono. Non so chi oggi sia in grado di fermare il Napoli ma la squadra farà il possibile. Poi, è chiaro: i valori sono valori“.

La Cremonese potrà contare, comunque, sulla spinta del pubblico.

“E’ vero, lo stadio sarà tutto esaurito e siamo pronti per vivere una bella giornata di sport. Vinca il migliore? Beh, speriamo di no…”

