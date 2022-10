Barcellona sconfitto dall’Inter 1-0. .Il tecnico Xavi commenta così il tocco di Dumfries in area:

“Sono indignato, una grande ingiustizia. Prima (sul gol annullato, ci spiegano che Ansu Fati la prende di mano ma è un altro ad aver segnato, poi sull’ episodio del calcio di rigore non concesso:Dumfries tocca la palla con la mano . poi non si capisce cos’è successo. Avrei voluto parlare con l’arbitro, dovrebbe dare spiegazioni e invece se ne va e non succede niente. Deve venire qui e spiegare”.