I www raw tag team champions rk-bro contro Aj Styles e Omos a wwe Crown Jewel

5 ottobre 2021 – A WWE Crown Jewel, i WWE Raw Tag Team Champion RK-Bro si sfideranno con gli ex detentori del titolo AJ Styles & Omos in quella che sarà sicuramente una rivincita di altissimo livello per i titoli di coppia di Raw.

Da quando hanno ottenuto i Raw Tag Titles a WrestleMania, Styles e Omos sembravano essere una forza inarrestabile. Tuttavia, il loro dominio a Raw si è interrotto bruscamente per mano di Randy Orton & Riddle a SummerSlam.

RK-Bro potrebbe non essere stato il tandem che ci aspettavamo, ma è sicuramente quello che ci meritiamo. L’improbabile duo ha trovato la possibilità di coesistere portando a casa i titoli e ora non ha intenzione di fermarsi.

Dal Biggest Event of the Summer, i due team hanno continuato a interagire e ora si affronteranno all’evento speciale di alto profilo del 21 ottobre. Saranno scintille quando The Viper e The Original Bro saliranno ancora una volta sul ring con l’emblema dell’intimidazione rappresentato da The Phenomenal One e il suo “Own Personal Colossus”?

Scopri chi uscirà da Crown Jewel con i titoli di coppia di Raw LIVE il 21 ottobre alle 18 sul WWE Network.