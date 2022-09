Serie A – Udinese – Roma 4-0

Nella quinta giornata di Serie A la Roma subisce un pesante 4-0 dall’Udinese e perde la vetta della classifica.

Una serata da dimenticare quella alla Dacia Arena per i giallorossi.

Già nel primo tempo appena al 5′ l’Udinese passa in vantaggio con Udogie su errore in area di Karsdorp per sbloccare la gara. Nella ripresa poi Samardzic (56′) raddoppia i conti dal limite con la complicità di Rui Patricio, Pereyra (75′) firma il tris con un sinistro preciso e Lovric (82′) cala il poker in contropiede. Udinese che sale a quota 10 punti in classifica.





IL TABELLINO

UDINESE-ROMA 4-0

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Bijol (17′ Ebosse ), Perez ; Pereyra (40′ st Ehizibue), Samardzic (18′ st Makengo ), Walace , Arslan (18′ st Lovric S. ), Udogie ; Success (18′ st Beto ), Deulofeu .

A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwan, Nuytinck, Nestorovski, Vivaldo. All.: Sottil

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini (20′ st Zalewski ), Smalling , Ibanez ; Karsdorp (1′ st Celik ), Matic , Cristante (1′ st Belotti), Spinazzola ; Dybala , Pellegrini ; Abraham .

A disp.: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Keramitsis, Volpato, Tripi. All.: Mourinho

Arbitro: Maresca

Marcatori: 5′ Udogie (U), 11′ st Samardzic (U), 30′ st Pereyra (U), 37′ st Lovric (U)

Ammoniti: Udogie, Makengo, Pereyra (U); Dybala, Pellegrini (R)