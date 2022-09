Dazn: ancora problemi tecnici, utenti segnalano disservizi durante la visione del derby Milan-Inter

CODACONS: SEGNALIAMO CASO AD AGCOM, VERIFICARE SE AZIENDA HA SUPERATO CRITICITÀ

Il Codacons ha ricevuto le segnalazioni degli utenti che, nella serata di ieri, hanno registrato problemi durante la visione del derby Milan-Inter trasmessa da Dazn.

Immagini a scatto, a volte in ritardo, e visione che in alcuni casi si è bloccata del tutto rendendo difficoltoso per i tifosi seguire la partita – spiega il Codacons – Ennesimo disservizio da parte di Dazn che ci porta oggi ad inviare una segnalazione all’Agom affinché accerti se la società abbia effettivamente superato le criticità tecniche riscontrate all’inizio del campionato.