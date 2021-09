Si inizia il 2 ottobre. La rivincita-scudetto tra Mc Control Diavoli Vicenza e Milano fissata per il 6 novembre al Quanta Club

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 2 ottobre si alza il sipario sul nuovo campionato di Serie A, preceduto dai Mondiali di Roccaraso (8-19 settembre) e Supercoppa Italiana (25 settembre tra Vicenza e Milano). La Fisr, dopo aver chiuso il capitolo-iscrizioni con la sofferta rinuncia del Real Torino che non è riuscito a risolvere la situazione nemmeno con la proroga concessa, ha diramato il calendario della regular season consultabile al seguente link https://bit.ly/3h0yfpo. LA PRIMA. Sono quindi dieci le formazioni al via e i campioni d’Italia della MC Control Diavoli Vicenza ripartiranno da dove avevano finito, il pattinodromo di viale Ferrarin, contro il Monleale; la neopromossa Edera Trieste, che riabbraccia la massima serie dopo 10 anni (era la stagione 2011/12), debutterà a dir poco in casa del Milano. Il programma della “prima” si completa con Verona-Asiago, Piacenza-Ferrara e il derby patavino fra Ghosts e Cittadella con i granata chiamati a rinsaldare le fila dopo l’improvvisa dipartita del golden-boy Tobia Vendrame approdato alla corte del Quanta con quello che si può certamente definire un “fulmine a ciel sereno”. TRA “CLASSICO” E RITORNI. La Supercoppa farà da prologo, ma in campionato il primo “faccia a faccia” Vicenza-Milano, con le squadre che stanno allestendo roster “stellari” a suon di botta e risposta sul mercato, è in programma al Quanta club di Milano al 6 di Novembre (7ma giornata). Tanti i movimenti di mercato nelle ultime settimane che porteranno a incroci davvero interessanti, a cominciare dal 16 ottobre (3a giornata) quando Luca Rigoni e Denis Sommadossi, “scambiatisi” le panchine, si sfideranno in Milano-Asiago Vipers. Per i lombardi poi sarà particolare anche la sfida con Ferrara del 30 ottobre (5a giornata), dove sono approdati anche i fratelli minori delle famiglie Bellini e Lettera. E rimanendo in “famiglia”, sempre alla quinta giornata il Cus Verona di Angelo e Luca Roffo, ex allenatore e capitano dei Diavoli, renderà visita al Vicenza. ULTIMA. Il giro di boa è in programma sabato 20 novembre, con tutte le partite in calendario in contemporanea alle ore 20.00. Edera- Ferrara e Padova – Milano le sfide più intriganti di giornata. Ultima giornata che sarà snodo anche per la nuova edizione della Coppa Italia. La classifica al termine del girone di andata andrà infatti a delineare il percorso delle protagoniste dagli ottavi fino alla “Final Four”, ricollocata nel weekend del 12 e 13 marzo 2022. FASE DUE. La regular season si chiuderà il 29 gennaio (gare in contemporanea così come nella penultima giornata), quindi spazio come nella scorsa stagione a Master Round (per le prime cinque classificate) e Playoff Round (per le formazioni dal 6° al 10° posto) con le protagoniste che ripartiranno con metà punti conquistati nella prima parte del campionato. Dieci turni, da mercoledì 9 febbraio a sabato 9 aprile 2022 (anche qui l’ultimo in contemporanea) che andranno poi a comporre il tabellone-playoff e playout. POST SEASON. Da sempre il momento più atteso e avvincente. Da una parte chi lotta per il titolo (le cinque del Master Round e le prime tre del Playoff Round), dall’altra (4a e 5° classificata del Playoff Round) chi vuole rimanere nella massima serie. Queste le date dei playoff: quarti di finale (16, 20 ed event. 23 aprile 2022), semifinali (27, 30 aprile, 4 maggio ed event. 7 e 11 maggio 2022), finale (14, 18, 21 ed event. 25 e 28 maggio 2022). Playout, invece, nei giorni 16, 23 ed event. 30 aprile 2022. SOTTO L’ALBERO. Dovevano esserci già lo scorso anno, ma la pandemia le ha costrette “ai box”. Nel weekend dal 17 al 19 dicembre si alzerà il sipario sul Trofeo delle Regioni senior (maschile e, per la prima volta, femminile) e All Star Game, la vera novità. SERIE B. Con 10 squadre iscritte (Legnaro iscritto dopo la proroga) il campionato cadetto scatterà il 16 ottobre. La formula prevede il classico girone di andata e ritorno (fino al 9 aprile 2022, con le partite previste in contemporanea) al termine del quale le prime otto formazioni classificate accedono ai playoff; mentre per la 9a e la 10a classificata la stagione terminerà qui. Dal 16 aprile 2022 scatteranno i playoff promozione con i quarti di finale (al meglio dei tre incontri 16, 23 ed event. 24 aprile) con i seguenti abbinamenti: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Poi semifinali (30 aprile, 7 maggio ed event. 8 maggio 2022) e finali (14 maggio, 21 ed event. 28 maggio 2022) sempre al meglio delle tre partite. Chi vince conquista un posto nella Serie A 2022-2023. Il calendario della Serie B, già pubblicato al precedente link, sarà sicuramente oggetto di variazioni e definitivamente reso noto nei prossimi giorni in seguito agli accordi tra le società legati alla possibilità di disputare più incontri nello stesso weekend di gioco.