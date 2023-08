Universiadi Chengdu: è ancora il nuoto a mietere medaglie per FederCUSI

Anita Gastaldi nei 200 misti e Simone Stefanì nei 50 dorso sul gradino più alto. Bronzo anche da Noemi Cesarano nei 1.500 stile, da Federica Toma nei 100 dorso e Michele Lamberti nei 50 dorso, Elettra Neroni e Matilde Borello dal trampolino. Intanto la pallanuoto maschile schianta il Giappone e vola in semifinale imitata dalla pallavolo che supera l’Argentina. Italia quinta nel medagliere con 24 podi, alle spalle di Cina (119), Giappone (61), Corea (49) e India (26)

di Mario Frongia

Ventiquattresima medaglia della spedizione azzurra. Ai giochi universitari di Chengdu la bacheca azzurra sorride ancora. Ai Fisu World University Games, l’Italia ha conquistato 8 ori, 6 argenti e 11 bronzi. Anita Gastaldi ha stravinto i 200 misti e ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 2’12″74 e si è lasciata alle spalle Dalma Sebestyen (Hun, 2’13”44) e Carolyn Thein (Usa, 2’14”28). Simone Stefanì nei 50 dorso è salito sul gradino più alto dopo aver vinto l’oro nei 100 dorso e il bronzo nella 4×100 misti il 2 agosto. Simone ha chiuso in 24”98 battendo il rumeno Mircea Anghel (25”06) e il nostro Michele Lamberti (25”09) Michele (già argento nei 100 dorso è fratello di Matteo e figlio di Giorgio). Sempre nel nuoto, sono arrivati i bronzi da Noemi Cesarano nei 1.500 stile (16’23”16) e Federica Toma nei 100 dorso (1’00”65). Applausi anche per Elettra Neroni e Matilde Borello, bronzo nel trampolino sincro 3metri dietro alle cinesi e le malesiane. Oggi il team azzurro è impegnato nei 200 dorso, 200 stile e 100m farfalla.

Altri risultati. La pallavolo femminile batte la Repubblica Ceca (3-1) per determinare le posizioni dalla quinta all’ottava. Grande passo avanti per i ragazzi che hanno superato 3-1 l’Argentina e volano in semifinale dove domani trovano la Cina. Il setterosa, dopo aver battuto 20-4 il Sud Africa, attende il Giappone domenica in semifinale. La pallanuoto maschile ha sconfitto il Giappone 22-9 (6 gol del capitano Campopiano e 5 di Del Basso) e domenica 6 agosto ritrova in semifinale la Georgia, già sconfitta nelle qualificazioni. Oggi le gare di scherma maschile a squadre (sciabola). Intanto, per l’atletica apre le danze Alexandrina Mihai nella 20 km di marcia ed entrano in gioco anche gli azzurri del Canottaggio.

Non solo vasche, campi, piste e pedane a Chengdu. Numerosi gli incontri politico istituzionali tra i rappresentanti della FISU ed i vertici delle Federazioni Sportive Universitarie Nazionali in vista dell’Assemblea Generale FISU che si terrà a novembre 2023. Nella giornata di ieri l’incontro tra il Presidente FederCUSI Dima, Il presidente FISU Eder ed il Presidente della Federazione brasiliana (CBDU) nonché vicepresidente FISU, Cabral.

Prima delegazione europea, FederCUSI è quarta al mondo dopo Cina, Stati Uniti e Giappone, con 187 atleti, 96 donne e 91 ragazzi, e 79 tra tecnici, dirigenti, staff medico, organizzativo e comunicazione. Ancora dalle piscine arrivano le medaglie dell’ottava giornata.

Siomone Stefani e Michele Lamberti

Credits: Valentin G. Bizzochetti e Chengdu FISU World Games