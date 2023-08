Berlino Tiro con l’Arco, qualificazioni Parigi 2024.Assegnati i titoli mondiali individuali compound: India assoluta protagonista con due ori e un bronzo

Domani le sfide per il podio del ricurvo. In palio 3 pass individuali per Parigi 2024. Nella foto Swami dicenta il più giovane arciere a 17 anno a vincere un mondiale.

Dopo le finali a squadre di ieri, oggi sono stati assegnati ai Casmpionati Mondiali di Berlino i titoli individuali del compound, femminili e maschili. Le sfide partivano dai quarti di finale e sono proseguite fino ai match per il podio. L’Italia purtroppo non era riuscita a guadagnarsi la possibilità di competere anche oggi. L’azzurra che ci è andata più vicina è stata Elisa Roner, che giovedì si è fermata agli ottavi, superata dalla turca Tomruk che oggi ha concluso la sua corsa al quarto posto, battuta nella finale per il bronzo dall’indiana Vennam, vincente con un perfetto 150-146.

L’India è stata assoluta protagonista in questa competizione (al momento è in cima al medagliere con 4 podi: due ori e un bronzo oggi, un oro con la squadra femminile ieri), visto che aveva qualificato tutto il terzetto alla giornata dedicata alle finali. Vennam aveva superato ai quarti la compagna di squadra Kaur 149-143, l’unica rimasta fuori dal podio, mentre a vincere il titolo mondiale è stata la giovanissima Swami che, a soli 17 anni, dopo aver sbancato i Mondiali Giovanili in Irlanda poche settimane fa prendendosi oro individuale e a squadre, è diventata la più giovane arciera ad aver vinto un titolo assoluto, battendo in finale la messicana Becerra 149-147. Un successo che si va ad aggiungere al primo posto a squadre conquistato ieri con la squadra femminile, che conta sul supporto tecnico dell’ex compoundista azzurro Sergio Pagni.

Nell’individuale maschile, dopo l’argento vinto nell’ultimo mondiale, fa un passo indietro il numero uno al mondo Schloesser: il campione olandese deve infatti accontentarsi del bronzo, dopo aver superato il sudcoreano Kim 148-147.

Davvero avvincente la finalissima per il titolo mondiale che ha visto prevalere un altro indiano, Deotale, che aveva eliminato ai sedicesimi l’azzurro Federico Pagnoni e che, dopo aver avuto la meglio su “Mr. Perfect” Schloesser in semifinale per 149-148, nella finalissima è riuscito a ottenere lui la perfezione, chiudendo la sfida col pieno dei punti, 150-149, sul polacco Przybylski, il quale saluta il mondiale con un argento individuale e un oro a squadre.

DOMANI LE FINALI DEL RICURVO CON 3 PASS PER PARIGI 2024 – Domani, domenica 6 agosto, giornata di chiusura della rassegna iridata con le sfide per i titoli del ricurvo femminile e maschile. Anche in questo caso l’Italia è rimasta fuori dalle possibilità di medaglia, arrivando a un passo dai quarti con Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli, eliminati agli ottavi rispettivamente da Sugimoto (Jpn) e D’Almeida (Bra). Anche domani si partirà dai quarti di finale e, al termine delle sfide, oltre alle medaglie, verranno assegnati anche tre pass individuali al maschile e al femminile per Parigi 2024. Questi i match dei quarti: tra le donne

Sugimoto (Jpn)-Valencia (Mex), Kaufhold (Usa)-An (Kor), Kang (Kor)-Noda (Jpn), Horackova (Cze)-Lim (Kor). Tra gli uomini sono Pangestu (Ina)-Saito (Jpn), Wijler (Ned)-Peters (Can), D’Almeida (Bra)-Kim Je Deok (Kor), Gazoz (Tur)-Soto (Chi).