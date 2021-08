Amichevoli: Napoli batte il Cracovia. Milan -Valencia 0-0

Si sono giocate altre amichevoli delle squadre del campionato di Serie A

Successo del Cagliari che ha superato l’Olbia con il risultato di 0-3. Il Napoli continua a crescere partita dopo partita,Gli azzurri di Spalletti hanno battuto 1-2 il Wisla Cracovia, colpo in rimonta grazie a Politano e Machach.

Ottimo test per il Milan contro una squadra competitiva come il Valencia. Il tecnico Stefano Pioli si è affidato a Castillejo e Diaz alle spalle di Leao, gli attaccanti non sono riusciti a fare la differenza. Nel secondo tempo tanti cambi per i rossoneri, entra anche Giroud ma il risultato non si sblocca. Finisce 0-0. Si va ai calci di rigore. In gol Giroud, Calabria. Sbaglia Krunic e vince il Valencia.