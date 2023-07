Tour de France Hindley vittoria di tappa e nuova maglia Gialla

Foto: A.S.O. / Balletto Paolino

Laruns, mercoledì 5 luglio – Dopo Phil Anderson, Stuart O’Grady, Bradley McGee, Robbie McEwen, Simon Gerrans, Cadel Evans e Rohan Dennis, Jai Hindley è diventato l’ottavo australiano in maglia gialla vincendo in solitaria a Laruns dopo aver realizzato una mossa intelligente in una fuga numerosa da lontano al suo debutto al Tour de France! Jonas Vingegaard ha superato l’arcirivale Tadej Pogacar nella prima tappa dei Pirenei.

L’italiano Giulio Ciccone si è classificato al secondo posto.

L’ordine di arrivo della 5ª tappa del Tour de France

1.Hindley 2.Ciccone a 32" 3.Gall s.t. 4.Buchmann s.t. 5.Vingegaard a 34" 6.Skjelmose a 38" 7.Dani Martinez a 1'38" 8.Pogacar a 1'38" 9.Gaudu a 1'38" 10.Carlos Rodriguez a 1'38"

La classifica aggiornata: Hindley in maglia gialla

Hindley Vingegaard a 47" Ciccone a 1'03" Buchmann a 1'11" Yates a 1'34" Pogacar a 1'40" Yates a 1'40" Skjelmose a 1'56" Carlos Rodriguez a 1'56" Gaudu a 1'56"