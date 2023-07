Gara difficile per Luca Gaetani in Polonia

Luca torna dal viaggio in Polonia con un gran bagaglio di esperienza frutto di questo weekend di gare in terra polacca.

La settima prova del campionato Europeo della Montagna non ha smentito le aspettative di Luca, una gara davvero complicata e veloce, con un tracciato umido e scivoloso, senza considerare che in gruppo 1 a dargli battaglia c’erano numerosi Mitsubishi 4×4 molto competitivi e facilitati nelle salite di questo tipo; non si cercano ovviamente scuse per una prestazione che potrebbe apparire sottotono, ma basti pensare che in prova 1, uno di questi bolidi ha fatto il secondo tempo assoluto dell’intera manifestazione.

Il driver padovano dopo lo studio del percorso delle prove del sabato sul bagnato, nulla ha potuto sul tracciato asciutto al cospetto dei suoi potenti avversari piazzandosi al 6° posto assoluto di gruppo 1. Una classifica che non soddisfa il pilota portacolori del Team Gaetani Racing, ma che gli ha permesso di confrontarsi con i più veloci della sua categoria e di fare esperienza su un nuovo percorso mai affrontato prima.

Luca ci ha raccontato al termine della gara: “ Sicuramente non sono pienamente soddisfatto del mio 6° posto, ma questo tracciato molto scivoloso anche con asfalto asciutto non mi ha permesso di raggiungere il giusto feeling con la mia vettura e di conseguenza ho preferito non prendermi rischi.” e poi aggiunge: “Sono comunque molto felice dell’esperienza fatta, non mi aspettavo un pubblico cosi’ numeroso e caloroso, è sempre una grande emozione.”

Ora ci prendiamo qualche settimana per fare il punto della situazione e ricaricare le pile.