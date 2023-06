Spalletti: “tiferò sempre Napoli”

opo l’ultima gara sghara contro la Sampdoria è stata l’ultimo math di Spalletti sulla panchina del Napoli campione d’Italia, il tecnico di Certaldo premiato migliore allenatore della stagione 2022/2023.

Da questa parte si riceve tutta questa felicità, entusiasmo e passione. Ed è difficile gestirla perché è troppa”. “I tifosi sono generosi e bisogna lasciarli esprimere i loro sentimenti – ha aggiunto -. Sembra di essere nel cuore pulsante di Napoli”.

“Diventa difficile poter essere al livello dell’amore di questi tifosi e poterlo contraccambiare – ha proseguito Spalletti -. Non ho ripensamenti. Devo essere fedele a me stesso. E’ una decisione che ho preso, l’ho ragionata. Anche da casa a Certaldo tiferò sempre per il Napoli. Quando vedrò la squadra partire per il ritiro un po’ di emozione ci sarà”.

“Un consiglio al prossimo tecnico del Napoli? Consigli a un collega diventa difficile, ciascuno vede il calcio a modo proprio – ha continuato il tecnico dei Campioni d’italia prima della premiazione -. Gli direi di fidarsi di questi ragazzi perché hanno qualità umana e calcistica”.