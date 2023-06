Roma -Spezia 2-1. Liguri allo spareggio con il Verona per la permanemza in Serie A

Lo Spezia ci ha provato all’Olimpico mettere a segno il colpaccio. La squadra ligure è passata in vanataggio al (6′) grazie a Nokolau . I giallorossi pareggiano al (43′) con Zalewski.

Nella rirpesa la Roma spinge ma, deve attendere il (44′) , per passare in vanatggio su calcio di rigore trasformato da Dybala e conseguente espulsione di Amian.

Da segnalare al 19′ il brutto infortunio ad Abrham.

Roma che conquista il sesto posto e l’Europa league. Spezia che si giocherà la permanenza in Serie A giocando lo spareggio contro i Verona battuto a San Siro dal Milan 3-1.

IL TABELLINO

Roma (3-5-2): Svilar Celik (1′ st Llorente ), Smalling , Mancini (37′ st Wijnaldum ); Zalewski , Bove (19′ st Matic ), Cristante , Pellegrini ; Dybala , Belotti (19′ st Abraham ). A disp.: Rui Patricio, Boer, Camara, Darboe, Karsdorp, Ibanez, Solbakken, Spinazzola, Tahirovic, Volpato. All.: Mourinho

Spezia (3-5-2): Zoet ; Wisniewski , Ampadu , Nikolaou (52′ st Krollis); Amian , Zurkowski (41′ st Ekdal ), Esposito (47′ st Shomurodov ), Bourabia (53′ st Cipot ), Reca ; Gyasi (42′ st Verde), Nzola . A disp.: Zovko, Marchetti, Dragowski, Agudelo, Bastoni, Caldara, Ferrer, Kovalenko, Maldini, Sala. All.: Semplici

Arbitro: Maresca

Marcatori: 6′ Nikolaou (S), 43′ Zalewski (R), 44′ st rig. Dybala (R)

Ammoniti: Esposito (S), Pellegrini (R), Nikolaou (S), Zoet (S), Amian (S), Dybala (R), Gyasi (S), Wisniewski (S), Shomurodov (S)

Espulsi: al 43′ st Amian per somma di ammonizioni