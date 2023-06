Osimhen:”Napoli mi ha mostrato grande amore. E’ il presidente che decide”

Sembra il Veusvio in eruzione , così lo stadio Maradona durante la festa scudetto. Uno spettacolo straordinario in grande stile. Con la voce dello spaker partenopeo ‘Decibel Bellini’ , premiazioni e abbracci. Prima però ha preso la parola il capocannoniere del campionato Victor Osimhen

OSIMHEN: “FUTURO? DECIDE IL PRESIDENTE”

Victor Osimhen ha ricevuto il premio di capocannoniere della Serie A dopo quello di miglior attaccante. “Sono contento per questo premio – ha detto -. E’ straordinario essere il capocannoniere della Serie A. Sono felice per me, per il team e per la mia famiglia”. “E’ uno dei miei migliori obiettivi raggiunti in carriera – ha aggiunto -. Sono felice e molto motivato per fare ancora meglio la prossima stagione”. “La Champions? Tutto è possibile . – ha proseguito -. Il presidente ha detto che possiamo vincere la Champions e lo penso anche io”. “Spalletti? Un grande mister e un grande uomo. Merita di essere il miglior tecnico della Serie A – ha continuato Osimhen -. E’ l’architetto di questo successo e mi spiace che non ci sia la prossima stagione. Gli auguro il meglio”. Poi una battuta sul possibile addio al Napoli: “Non so per il futuro. E’ il presidente che decide. La gente di Napoli mi ha mostrato grande amore. Io seguirò il flow”.