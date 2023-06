Napoli- Sampdoria 2-0. Decidono Osimhen e Simeone

Stadio Maradona sold-out per il Napoli campione d’Italia nell’ultimp match di un campionato dai record raggiunti e ultima presenza di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.A decidere la gara Osimhen su calcio di rigore (64′) e Giovanni Simeone all’85’ su decidono la rete al 64′ di Osimhen, che si guadagna su Murru e realizza un calcio di rigore battendo Turk e laureandosi capocannoniere, e il capolavoro dalla distanza all’85’ di Simeone. I blucerchiati di Dejan Stankovic salutano con un ko e appena 19 punti.

LA GARA

Mancava la ciliegina sulla torta al Napoli campione d’Italia , chiudere il campionato con una vittoria davanti al numerosissimo pubblico presente al Maradona.

Il primo tempo è stato un’assolo del Napoli con il possesso della palla , senza però riuscire a bucare Turk. La Samp, già retsrocessa in B ha giocato la sua onesta partita. Stankovic ha schierato dal primo minuto Fabio Quagliarella , l’ex attaccante del Napoli , durante il riscaldamento è stato accolto dai tifosi napolteani con striscioni , cori e premiato una targa , per il centravanti di Castellammare di Stabia , lacrime e grande emozione.

Il primo tempo si chiude 0-0.

Nella rirpesa il Napoli passa in vantaggio; percussione di osimhen in area , Murru aggancia Osimhen , calcio di rigore , il nigeriano dagli undici metri non sbaglia il gol numero 26.

Spalletti inserisce Simeone Gaetano, Raspadori e Bereszyniski, ed è proprio l’argentino a segnare il 2-0 con un capolavoro dalla distanza. Il destro destro che finisce a fil di palo battendo Turk e facendo esplodere il Maradona. Bella l’esultanza dell’argentino che espone la maglia nunero 10 del Pibe de Oro Diego Armando Maradona.

Finisce così con il Napoli a 90 punti e nonsolo: : Osimhen miglior attaccante e capocannoniere, Kvaratskhelia miglior giocatore della Serie A e Luciano Spalletti.

La Sampdoria, invece, resta a quota 19 e chiude il suo campionato con una sconfitta , ma la voglia di ritornare in Serie A è tanta con le basi economiche rotrovate per un campiobnato di Serie B di altissimoi livello .

IL TABELLINO

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Ostigard , Mario Rui (32′ st Bereszynski ); Anguissa (35′ st Demme ), Lobotka , Zielinski (23′ st Gaetano ); Elmas (23′ st Raspadori ), Osimhen (32′ st Simeone ), Kvaratstkhelia . A disp.: Marfella, Gollini, Jesus, Zedadka, Ndombelé, Zerbin. All.: Spalletti

Sampdoria (3-4-1-2): Turk ; Günter (1′ st Malagrida ), Amione , Murru ; Zanoli , Paoletti (44′ st Ilkhan ), Rincon (43′ st Segovia), Augello ; Leris ; Gabbiadini (44′ st Lukisa), Quagliarella (43′ st Ivanovic). A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Lotjonen, Yepes, De Luca. All.: Stankovic

Arbitro: Feliciani

MarcatorI: 19′ st rig. Osimhen, 40′ st Simeone

Ammoniti: Murru (S)