Rams, Seamen e Grizzilies campioni d’Italia Flag Football

Si sono concluse alla Principina di Grosseto, le finali dei Campionati U13, U15 e U17 di flag football. A laurearsi Campioni d’Italia nelle rispettive categorie sono stati Rams Milano, Seamen Milano e Grizzlies Roma. Domani il gran finale per l’assegnazione del titolo senior femminile

Al termine di due giorni infuocati di gare, poco fa alla Fattoria La Principina di Grosseto sono state incoronate le squadre Campioni d’Italia U13, U15 e U17 di flag football.

Due i titoli vinti da Milano, con i Rams a vincere nella categoria Under 13 battendo in finale i Vipers Modena per 51 a 31, e i Seamen ad avere la meglio nel derby tutto lombardo contro i Lions Bergamo per 45 a 27 nella categoria Under 15.

Anche Roma torna a gioire per un titolo italiano e lo fa con gli Under 17 dei Grizzlies, che hanno battuto di misura i Giaguari Torino per 12 a 0.

Queste le classifiche finali:

UNDER 13

Rams Milano Vipers Modena Giaguari Torino Legionari Roma Frogs Legnano Cardinals Palermo Pirates Savona Panthers Parma

MVP del Torneo: Giovanni Di Chio – Rams Milano

UNDER 15

Seamen Milano Lions Bergamo Giaguari Torino Legio XIII Roma Rhinos Milano Grizzlies Roma Vipers Modena Panthers Parma

MVP del Torneo: Gabriele De Mio – Seamen Milano

UNDER 17

Grizzlies Roma Giaguari Torino Rhinos Milano Panthers Parma Skorpions Varese Titans Forlì Warriors Bologna Elephants Catania

MVP del Torneo: Morgan Sterpi – Grizzlies Roma

Atleti e squadre sono stati premiati dagli Azzurri della Nazionale Maschile di Flag, in raduno fino a domani proprio alla Principina: una gioia nella gioia per questi ragazzi e per il pubblico presente.

Domani, ultimo atto, con le finali del Campionato Italiano Femminile (F3).

COMPLIMENTI AI NUOVI CAMPIONI D’ITALIA ma anche a tutte le squadre che hanno partecipato, onorando il campo e gli avversari.

Risultati completi e classifiche: http://italia.fidaf.org/

Ph. Credits: @Monica Audoglio