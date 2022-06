Motogp , Gran Premio di Barcellona. Pole di Espargaro

Aleix Espargarò ha conquistato la pole position del Gran Premio di Catalogna, nona tappa della MotoGP 2022 in programma domani sul circuito Montmelò, a Barcellona.

Espargaro ha ottenuto il crono di 1:38.742 con la RS-GP, battendo per soli 31 millesimi la Ducati di Pecco Bagnaia, Per Espargarò si tratta della quarta pole in MotoGP.

Completa la prima fila un grande Fabio Quartararo, +0.217s dalla pole.

Quarto tempo e prima fila per le Ducati di Johann Zarco (Pramac Racing), seguito da Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) e Jorge Martin (Pramac Racing).

Buona la prova di Alex Rins (Suzuki), settimo e davanti all’Aprilia del connazionale Maverick Vinales e alla Ducati Mooney VR46 Racing Team di Luca Marini, che chiude la terza fila a 0.709s dalla vetta.

Quarta fila per la Honda di Pol Espargarò, per la Ducati di Jack Miller e per la Honda LCR di Takaaki Nakagami.

Più indietro le Yamaha di Franco Morbidelli (Team Factory) e Andrea Dovizioso (Team WithU RNF), che hanno chiuso in 18esima e 19esima posizione. Michele Pirro (wild card Ducati Aruba) partirà con il 22esimo tempo.