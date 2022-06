Moto-2 , Gran Premio Catalogna, super Vietti

Moto2 Gp Catalogna Gara – Celestino Vietti si aggiudica il Gran Premio di Catalogna, nona tappa del Motomondiale classe Moto2.

Il pilota italiano, scattato dalla pole è stata autore di una pessima partenza che lo ha costretto ad un incredibile rimonta.

Solo nel finale, dopo la caduta di Joe Roberts leader della gara con oltre due secondi di vantaggio sul gruppo, è riuscito a riportarsi in lotta per la vittoria, alternandosi negli ultimi passaggi in vetta della classifica con Aron Canet.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha conquistato la vittoria solo sotto la bandiera a scacchi precedendo lo spagnolo per soli 81 millesimi dopo un bellissimo sorpasso a poche curve dal traguardo.

Augusto Fernandez (Red Bull Ajo) nel finale è riuscito a battere Jake Dixon (GASGAS) conquistando il terzo gradino del podio.

Marcel Schrotter (Intact GP) ha chiuso in quinta posizione davanti a Pedro Acosta (Red Bull Ajo) e Ai Ogura (Team Asia). Manuel Gonzalez (VR46 Master Camp) e Tony Arbolino (Marc VdS) completano la top ten. Fuori dai dieci Lorenzo Dalla Porta (ItalTrans) che chiude undicesimo.

Vietti allunga su Ogura in classifica mondiale.