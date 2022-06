Celestino Vietti ha conquistata la pole nel Gp di Catalogna

l pilota del team Mooney VR46, dopo aver affrontato e superato la tagliola della Q1, ha chiuso con il crono di 1:43.823 precedendo per soli otto millesimi Aron Canet (FlexBox HP40) e per 179 Joe Roberts (ItalTrans). Si tratta della seconda pole in carriera per il pilota italiano.

I due alfieri del team GASGAS, Jake Dixon e Albert Arenas aprono la seconda fila seguiti da Sam Lowes (Marc Vds) e Bo Bendsneyder (SAG).