Sindaco di Napoli:”orgoglioso di questo importante successo per la città”

Allo stadio Maradona non poteva mancare alla grande festa il porino cittadino di napoli , il Sindaco Gaetano Manfredi. Foto , facebook

“Un successo per in napoletani di Napoli e quelli che vivono fuori. A loro va l’abbraccio e l’augurio di rivederli presto. 33 anni fa era una Napoli diversa, più difficile. Oggi è in crescita, felice e che vuole giocare un suo ruolo nel mondo. La città ha fatto un regalo a me e a tutti, una gioia così grande, spontanea e bella. Abbiamo bisogno di questa felicità”.