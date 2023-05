Serie A, Udinese-Napoli 1-1. Osimhen risponde a Lovric. Napoli Campione d’Italia

( di Serena Albino per GdS).- Il Napoli è Campione d’Italia 2022/2023! La squadra di Spalletti pareggia (1-1) contro l’Udinese e si cuce suulla maglia il terzo scudetto della sua Storia .

L’attesa è finita: il Napoli è campione d’Italia. Dopo 33 anni e un’intera generazione dopo quelli targagati Maradona , meritatamente , vola in alto nel paradiso del calcio con uno scoore incredibile: 25 vittorie, 5 pareggi e solo tre sconfitte .Il pareggio di Udine consacra la truppa di Spalletti 1-1 sul campo dell’Udinese: vantaggio all’11’ con Lovric ,e pareggio nella rirpesa al 52′ di Osimhen.

LA PARTITA

L’avvio di gara si sente la tensione nelle manovre del napoli, l’Udinese gioca a viso aperto con il gioco intebso da una parte e dall’altra.

Al 13′ è l’Udinese a passare: Udogie pesca Lovric lasciato completamente solo nel cuore dell’area, lo sloveno prende la mira e calcia all’incrocio dei pali con uno splendido destro .

Il Napoli si scuote e reagisce ma la troppa fretta rimarca la poca precisione negli appoggi spesso sbagliati. Svista di Abisso che non concede un calcio di rigore netto , il fallo di Becao su Kvaratskhelia e netto. La prima buona occasione per gli ospiti arriva soltanto dopo la mezzora con un gran colpo di testa di Osimhen, che però si spegne a lato del palo. Il primo tempo si chiude con i friulani avanti.

A inizio ripresa il Napoli scende in campo più propositivo e al 52′ arriva il pareggio: Anguissa rimette in area un pallone con Kvaratskhelia calcia, Silvestri respinge e Osimhen pronto a ribattere in fondo alla rete.

I padroni di casa tentano di rispondere immediatamente, ma al 71′ sono ancora gli azzurri a sfiorare il gol con Zielinski , Silvestri si suoera e respinge . L’ultimo quarto della gara è scolastico , i partenopei addormentano il gioco , fino al triplice fiscio finale di Abisso.

IL TABELLINO

Udinese-Napoli 1-1

Udinese (3-5-1-1): Silvestri ; Becao , Bijol , Perez ; Ehizibue (37′ st Ebosele), Samardzic (37′ st Thauvin), Walace , Lovric (33′ st Arslan ), Udogie (29′ st Zeegelaar); Pereyra; Nestorovski .

Allenatore: Sottil

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani , Kim , Olivera ; Anguissa, Lobotka , Ndombele (19′ st Zielinski ); Elmas , Osimhen , Kvaratskhelia (41′ st Lozano).

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Abisso

Marcatori: 13′ Lovric (U), 7′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Ehizibue (U)