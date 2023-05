Sorrisi e tanta soddisfazione per Matteo Politano: “Abbiamo festeggiato col nostro pubblico qui, è una gioia indescrivibile per noi e per Napoli. Un sogno coronato dopo tanti anni. Nel cuore mi resta tutto, dal primo giorno che ci davano per spacciati. Abbiamo creato un bel gruppo di ragazzi che hanno dato il massimo per vincere”.

Correlati