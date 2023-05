Napoli, De Laurentiis:” vincerlo e rivincerlo. Ci manca la Champions League”

Il Napoli pareggia contro l’Udinese 1-1 e conquista matematicamente lo scudetto.

Festa grande alla Dacia Arena, al Maradona 60mila tifosi festeggiano davanti ai maxi schermi la vittoria.

Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che visibilmente emozionato in campo ha ringraziato tutti i tifosi azzurri: “Mi avete detto che volevate vincere e abbiamo vinto tutti insieme”.

“Grazie. Abbiamo vinto tutti insieme e adesso domenica con la Fiorentina tutti qua per la grande festa. Grazie ancora a tutti quanti” le parole del presidente del Napoli.

De Laurentiis ha poi aggiunto: “Oggi è il coronamento di un’aspettativa che durava 33 anni. Quando sono arrivato qui ho detto che ci sarebbero voluti 10 anni per andare in Europa. Promessa mantenuta in anticipo. Poi ho detto che avremmo vinto lo scudetto entro 10 anni e ci siamo riusciti in anticipo. Ora l’obiettivo è vincerlo e rivincerlo. Ci manca la Champions League”.

“Si riparte con Spalletti. È lo scudetto di Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain. Lo abbiamo costruito in questi anni, perché come dicono i francesi je n’ai rien de regretter” il commento del presidente.