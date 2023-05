Motogp , Bastianini è out! Il pilota italiano salta il Gp di Francia, al suo posto Danilo Petrucci

Non sarà della gara in Francia Enea Bastianini in programma il 12 e 14 maggio

arà Danilo Petrucci a sostituire Enea Bastianini in sella alla seconda Ducati del team ufficiale.Il recupero dall’infortunio alla spalla dopo l’incidente di fine marzo a Portimao costringe il pilota romagnolo a rinviare ancora il suo debutto in sella alla Desmosedici factory. Sarà il ternanao Danilo Petrucci a sostituire Bastianini in sella alla seconda Ducati del team ufficiale nel Gran premio di Francia. Petrucci impegnato nel Mondiale Superbike è un ritorno in Motogp.