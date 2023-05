Lozano:”Sono molto felice, emozione incredibile”

Ai microfoni di Dazn, Hirving Lozano ha esultato per il trionfo col Napoli

“Mi stanno arrivando tati messaggi per il tragfuardo raggiunto . Sono, il primo messicano che vince lo scudetto, è un traguardo importante per il mio Paese. Lo scudetto è una vittoria per la mia famiglia, per mia figlia e per mia moglie. Napoli è come il Messico, è amore completo alla squadra e questo scudetto è per i napoletani. Abbiamo fatto un gran lavoro per questo traguardo. Nessuno credeva in noi, vincere qui è incredibile”.