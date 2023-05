De Laurentiis – Spalletti , botta e risposta

Il tecnico campione d’Italia: “Che resto deve dirlo a me”

Con la conquista aritmetica dello scudetto, il presidente De Laurentiis ha voluto precisare, nel discorso davanti ai tifosi al ‘Maradona’, che Spalletti sarà la base del futuro del Napoli. Parole che l’allenatore azzurro ha apprezzato fino a un certo punto, non risparmiandosi alcune punzecchiature al proprio presidente: “A lui dico che lo deve dire a me e non deve dirlo a voi che io resto. Lui dice sempre di volere il massimo e a questa maniera cade sempre dritto“.

