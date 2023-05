Da Udine , a Napoli, da Torino a Milano fino a New York, la festa è Azzurra!

La festa scudetto del Napoli vola anche oltre confini.Torino , Milano , nel quartiere italiano ‘Little Italy a New York, esplode la gioa incontenibile ,di un successo meritato lungo tutta una stagione.

Botti, fuochi pirotecnici e caroselli in centro a Torino per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Dopo il pareggio a Udine, anche nel capoluogo piemontese festa per il terzo scudetto degli azzurri. Alcune centinaia di tifosi si sono riversate in via Roma e in piazza Castello. Anche a Milano è scoppiata la festa con i festeggiamenti con tanto di fuochi d’artificio fatti esplodere in piazza Duomo dove sono arrivati tanti tifosi del Napoli, come non succede nemmeno a capodanno.