Real Madrid, Ancelotti:”i subentrati hanno fatto una grande partita”

Il lReal Madrid è in finale di Champions League dopo una rimonta incredibile contro il Manchester City. Sarà la quinta per Carlo Ancelotti:

“Ci credevano in pochi, ma chi lo ha fatto di più erano i giocatori – ha commentato Carlo Ancelotti a fine partita – in questo stadio basta una scintilla. Lo sa il Psg, lo sanno anche altre squadre. Allenare questo Real Madrid è molto soddisfacente”. Il Real ha vinto anche coi cambi: “Modric, Casemiro e Kroos hanno fatto una grande partita, ma per rimontare mi servivano altre caratteristiche e Rodrygo, Camavinga e tutti i subentrati hanno fatto una grande partita”.