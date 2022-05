I big del concorso completo in gara ai Pratoni del Vivaro per il test event dei campionati mondiali 2022

La chiusura delle iscrizioni del Test Event di Concorso Completo (12-15 maggio) dei FEI World Championships 2022 ha confermato un parterre di binomi di grande spessore Nella foto: .La campionessa tedesca Ingrid Klimke – ph. Massimo Argenziano

Sui pennoni dello storico impianto dei Pratoni del Vivaro, a Rocca di Papa, saranno issate le bandiere di ben tredici nazioni, compresa quella dell’Italia: un numero davvero significativo se si considera che in questo periodo dell’anno il calendario internazionale è fitto di appuntamenti.

Oltre 60 tra cavalieri e amazzoni parteciperanno al prestigioso appuntamento internazionale (CCIO4*-NC-S) che sarà anche la prima tappa della FEI Eventing Nations Cup 2022™. Clicca QUI per la lista degli iscritti.

I tecnici delle squadre nazionali e i cavalieri trarranno da questa gara indicazioni importanti sul come affrontare il lavoro di preparazione per l’atteso evento iridato in calendario ai Pratoni del Vivaro dal 15 al 18 settembre. La gara su cui si disputa il Test Event sarà di particolare valenza perché permetterà ai concorrenti, con l’atteso cross-country di sabato 14 maggio, di prendere confidenza con i terreni, ricchi di morbide pendenze, e con le caratteristiche degli ostacoli che il Course Designer Giuseppe Della Chiesa utilizzerà in occasione della competizione che a settembre assegnerà titoli e medaglie mondiali.

AZZURRI IN GARA ANCHE PER IL CAMPIONATO ASSOLUTO

Il Test Event di Concorso Completo (12-15 maggio) dei FEI World Championships 2022 è valido anche per l’assegnazione di titolo e medaglie del Campionato Italiano Assoluto 2022 e del Campionato Italiano Interforze.

Il gruppo degli azzurri alvia è nutrito: 13 cavalieri e 3 amazzoni.

I selezionatori FISE hanno comunicato oggi la rosa dei sei cavalieri da cui verrà estrapolata la squadra (4 binomi) che difenderà il tricolore nella FEI Eventing Nations Cup™.

Si tratta di Evelina Bertoli, Susanna Bordone, Marco Cappai, Giulio Guglielmi, Emiliano Portale, campione italiano in carica, e Pietro Sandei.

La rappresentativa italiana si completa con i nomi di Fabio Belveredesi, Fabio Fani Ciotti, Pietro Grandis, Mattia Luciani, Pietro Majolino, Federico Riso, Umberto Riva, Federico Sacchetti, Paolo Torlonia ed Elisa Vincenti.

Emiliano Portale e Aracne dell’Esercito Italiano, binomio Campione d’Italia in carica – ph. Massimo Argenziano