Eroica Juniores – coppa Andrea Meneghelli e Eroica Giovanissimi il 21 e 22 maggio a Siena e Montalcino

Giancarlo Brocci: “Sarà la più bella festa di un ciclismo giovanile che ha molta voglia di tornare a correre libero”L’Eroica non è mai voluta essere archeologia del ciclismo. E’ nata viva e proiettata al futuro perché subito si è legata alla salvaguardia delle ultime strade bianche, il meraviglioso terreno tecnico su cui oggi tutti sembrano collocare la linea di sviluppo di un ciclismo che torni ad entusiasmare ed a fare differenze.

Eroica mirava a far riscoprire, oltre a strade polverose e marginali, il ciclismo grande, quello che aveva entusiasmato almeno due generazioni con racconti epici. Ma lo ha sempre fatto guardando al futuro, a cercare di trasmettere geni virtuosi di passione che stavano perdendosi.

La coppa che si disputeranno i corridori juniores in questa seconda edizione, in programma domenica 22 maggio, è dedicata ad Andrea Meneghelli presidente di Eroica Italia SSD scomparso prematuramente nel 2020 che grazie alla propria visione ha accompagnato la cicloturistica al di fuori dei confini toscani, direzione mondo.

Quest’anno con la programmazione di una corsa anche per giovanissimi (sabato 21 maggio), c’è l’ambizione di promuovere il ciclismo eroico, di far riscoprire bellezza della fatica e il gusto dell’impresa alle nuove generazioni mettendo loro a disposizione strade e contesti di suggestione unica, per pedalare in sicurezza e gioia di vivere.EROICA GIOVANISSIMI

Nell’ambito della programmazione degli eventi inseriti in “Strade di Siena- festival della mobilità e del turismo sostenibile”, che si terrà a Siena presso il Giardini La Lizza dal 13 al 22 maggio, la S.C. Pedale Senese 1952, Eroica Italia SSD e il Comune di Siena, promuovono l’organizzazione di una gara ciclistica riservata alle categorie GIOVANISSIMI, collateralmente alla corsa ciclistica Juniores.

Il percorso: Siena

Il percorso della corsa giovanissimi si sviluppa a Siena su circuito cittadino di 910 metri completamente chiuso al traffico. Il ritrovo sarà presso i Giardini La Lizza e la partenza della corsa avrà luogo da Viale Maccari. Dopo l’ampio rettilineo di partenza, lungo il viale alberato, il percorso prevede una curva a sinistra per entrare in Via della Lizza e poi di nuovo, dopo un altro rettilineo, una curva a sinistra per entrare Viale Rinaldo Franci che scende leggermente verso Viale Luigi Cadorna. Alla fine del Viale il percorso prende nuovamente a sinistra per entrare in Viale della Vecchia per poi risalire, attraverso una piccola “bretella” in leggera salita verso Viale Maccari dove si trova il rettilineo di arrivo.Sabato 21 maggio

Ritrovo: Siena, Giardini La Lizza

Ore 11.00 “ma tu ci credi?? a caccia di fake” – Laboratorio per ragazzi dai 12 ai 17 anni. come leggere in modo critico le informazione veicolate dai social media.

Ore 13.00 Pasta Party

Ore 14.00-15.00/ Verifica licenze

Ore 15.00 Riunione tecnica con Giuria e Direttori Sportivi

Ore 15,15-16.00 presentazione squadre



PARTENZA: Ore 16.00 Giovanissimi Maschili e Femminili

ARRIVO: Ore 18,30 circa





EROICA JUNIORES – COPPA ANDREA MENEGHELLI

Saranno ben 35 le squadre al via della seconda edizione di Eroica Juniores – coppa Andrea Meneghelli in programma domenica 22 maggio. La gara si svilupperà su un tracciato che da Siena raggiunge Montalcino per un totale di km 107:

“Il percorso di gara – spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia ssd, insiste su un territorio che il mondo ci invidia. Si tratta infatti di 107 chilometri di bellezza assoluta. La gara è possibile grazie alla sensibilità dimostrata dall’intera provincia di Siena, attraverso l’impegno e il lavoro delle Istituzioni, a cominciare da Regione Toscana e dai comuni di Siena e Montalcino, dalle tante associazioni di volontariato. I ragazzi gareggeranno su strade che domenica 29 maggio saranno protagoniste di Eroica Montalcino”.

“Sarà la più bella festa di un ciclismo giovanile che ha molta voglia di tornare a correre libero, a divertirsi nello spettacolo di strade bianche che son già leggenda nel mondo, che nel ciclismo hanno scritto la storia dell’ultimo quarto di secolo – dichiara Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica -. Eroica Juniores – coppa Andrea Meneghelli, immagini e sorrisi di ragazzi che, in diretta tv, faranno il giro d’Europa per raccontare il nostro modo di vivere la bici anche ai massimi livelli”.

Il percorso: Siena-Montalcino

Il percorso si sviluppa in complessivi 107 chilometri. Risulta molto ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 25 chilometri, in località La Piana, La Cava, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto.



Domenica 22 maggio

Ritrovo: Siena/Giardini La Lizza

Ore 10.00-11.30 / Distribuzione accrediti, verifica licenze.

Ore 11.30 / riunione sicurezza in gara con autisti e motociclisti.

Ore 12.00 / Riunione della Direzione Corsa con Giuria e Direttori Sportivi.

Ore 12.30-13.45 / Presentazione e firma squadre



Ore 14.00 – PARTENZA – Trasferimento di Km 6 fino a Costafabbri per la PARTENZA UFFICIALE

Ore 17.00 – ARRIVO – MONTALCINO / Piazza del Popolo



QUARTIER GENERALE

Siena, Giardini La Lizza ore 10.00-14.00

Montalcino, Piazza del Popolo – ore 15.00-19.00



Le squadre partecipanti:

1 Team Cicli Paletti

2 Valdarno Regia Congressi

3 Unione Ciclistica Foligno

4 Cps Professional Team

5 SC Romanese Cycling Team

6 Team G.s. Stabbia Ciclismo

7 UC Seanese Beltrami

8 Team Franco Ballerini

9 Vigor Cycling Team

10 Forno Pioppi

11 Team Logistica Ambientale

12 Gs Giovani Giussanesi

13 Team Casano

14 Team Work Service Speedbike

15 Pol Monsummanese

16 Team Mamma e Papa Fanini

17 Team Pieri Calenzano

18 Sidermec Vitali

19 Team Tiepolo Udine

20 Rappresentativa Fiandre Belgio

21 Ciclisti Padovani

22 ASD Pedale Casalese Armofer

23 Team Bike Terenzi

24 Ciclistica Trevigliese

25 Fosco Bessi Calenzano Team

26 Team Coratti Roma

27 Team Fortebraccio

28 Rappres. Toscana Mtb

29 Rappres. Lazio Ciclocross

30 Nazionale Slovenia

31 Nazionale Ukraina

32 Sandrigo Bike Sport Team

33 Assali Stefen Omap G.S. Cadidavid

34 Gs Aspiratori Otelli

35 Scuola Ciclismo CeneAlbo d’oro

2021 Martin Svrcek (Team Franco Ballerini)Social e TV

Diretta a partire dalle ore 15.20

sulla pagina Facebook e Youtube di “ ToscanaSprint “

su TVL (canale 11) e Bike Channel (canale 259)

Commento a cura di Elena Forzoni – regia e riprese di Video JennyFotografo ufficiale: Paolo Penni Martelli

il vincitore 2021 Martin Svreck (foto Paolo Penni Martelli)







La strada bianca a Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli 2021 (foto Paolo Penni Martelli)





L’altimetria