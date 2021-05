Chelsea in finale Champins League. A Stamford Bridge Real battuto 2-0

Derby inglese la finale Champions League. Il Chelsea ha battuto il Real Madrid 2-0 gara di ritorno semifinale . I londinesi dopo l’-1 , conquistano con merito la finale di Istanbul del 29 maggio cpntro il Manchester City

A Stamford Bridge, Werner sblocca la gara al 18′ di testa da pochi passi dopo una conclusione di Havertz respinta dalla traversa. Quest’ultimo va vicino al raddoppio nella ripresa, ma sempre la traversa gli nega il gol (47′). Altre ghiotte occasioni per i Blues salvate da Courtois. All’85’ la chiude Mount su assist di Pulisci. Nel Real opache prestazioni di Hazard e Sergio Ramos .

IL TABELLINO

CHELSEA-REAL MADRID 2-0

Chelsea (3-4-2-1): E. Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (43′ st James), Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz (49′ st Giroud), Mount (43′ st Ziyech); Werner (22′ st Pulisic). A disp.: Kepa, Caballero, Emerson, Zouma, Alonso, Gilmour, Hudson Odoi, Abraham. All.: Tuchel

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Vinicius Jr (18′ st Asensio), Kroos, Casemiro (31′ st Rodrygo), Modric, F. Mendy (17′ st Valverde); Benzema, Hazard (44′ st Mariano Diaz). A disp.: Lunin, Altube, Odriozola, Marcelo, Miguel Gutierrez, Blanco, Arribas, Isco. All.: Zidane

Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 28′ Werner (C), 40′ st Mount (C)

Ammoniti: Jorginho (C), Sergio Ramos (R), Christensen (C), Nacho (R), Kroos (R), Valverde (C)