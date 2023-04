Simone Inzaghi ai microfoni sportmediaset ha commentato il pareggio (1-1) andata semifinale Coppa Italia contro la Juventus.

“Venivano da un momento complicatissimo in campionato: “La reazione mi è piaciuta, hanno fatto una grande gara a prescindere dal pareggio all’ultimo minuto. Abbiamo comandato la partita per 90′, non siamo riusciti a far gol su occasioni importanti. Il gol preso era da evitare, ma non ho nulla da dire ai ragazzi, che sono stati compatti e aggressivi come avevo chiesto”.Su Lukaku:” Romelu esuta sempre così, il gesto è stato frainteso dall’arbitro”.