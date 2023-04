Coppa Italia: Juventus-Inter 1.1

Allo Stadium finisce 1-1 il match d’andata semifinale Coppa Italia.

Match equilibrato con occasioni ambo le parti , sbloccata a pochi minuti dalla fine dal gol di Cuadrado: il colombiano raccoglie un cross deviato e trafigge Handanovic all’83’.

Al 95′ bianconeri raggiuti: Massa assegna un rigore per fallo di mano di Bremer, trasformato dal subentrato Lukaku. Il belga viene successivamente espulso per l’esultanza polemica nei confronti dello Stadium. Stessa sorte, dopo il triplice fischio, per Handanovic e Cuadrado, in un finale ricco di tensione sia in campo che negli spogliatoi.

IL TABELLINO

Juventus-Inter 1-1

Juventus (3-5-2): Perin ; Gatti , Bremer , Danilo ; Cuadrado , Fagioli (20′ st Miretti ), Locatelli , Rabiot , Kostic ; Di Maria (20′ st Chiesa ), Vlahovic (29′ st Milik ).

Allenatore: Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrosio (37′ st Dumfries), Acerbi, Bastoni ; Darmian, Barella , Brozovic (37′ st Asllani), Mkhitaryan , Dimarco (23′ st Gosens ); Dzeko (23′ st Lukaku), Martinez (41′ st Correa).

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Massa

Marcatori: 38′ st Cuadrado (J), 45’+5 st rig. Lukaku (I)

Ammoniti: Brozovic (I), Miretti (J), Cuadrado (J)

Espulsi: Lukaku (I) somma di ammonizioni, Handanovic (I), Cuadrado (J)