SERIE BKT – Designazioni 13ª Giornata di ritorno

Oggi in campo la Serie B 13^ giornmata. Ecco le designazioni arbitrali.
ASCOLI – LR VICENZA h. 15.00
MASSIMI
COSTANZO – LIBERTI
IV: MARINI
CITTADELLA – REGGINA h. 15.00
DIONISI
TARDINO – VILLA
IV: SANTORO
COSENZA – CREMONESE h. 15.00
PEZZUTO
PAGNOTTA – YOSHIKAWA
IV: ROBILOTTA
EMPOLI – CHIEVO h. 15.00
ORSATO
GIALLATINI – PRETI
IV: ROS
MONZA – PESCARA h. 15.00
AMABILE
DEI GIUDICI – AFFATATO
IV: GARIGLIO
PISA – LECCE h. 15.00
MARINELLI
BERCIGLI – NUZZI
IV: PRONTERA
PORDENONE – V. ENTELLA h. 12.30
MERAVIGLIA
LO CICERO – LOMBARDO
IV: ILLUZZI
REGGIANA – BRESCIA h. 17.00
RAPUANO
RUGGIERI – MACADDINO
IV: MAGGIONI
SALERNITANA – FROSINONE h. 21.00
AYROLDI
MASSARA – MORO
IV: MARCHETTI
SPAL – VENEZIA h. 19.00
AURELIANO
MARGANI – LANOTTE
IV: VOLPI