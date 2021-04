Ligue 1 – Risultati 31/esima giornata

Il Marsiglia batte il Digione 2-0 e rivede l’Europa. La squadra guidata da Sampaoli, a segno con Balerdi e Alvaro, sale a 48 punti e si porta ad una sola lunghezza dalla quinta posizione occupata dal Lens, che ha pareggiato con il Lione.

Frenano il Rennes, 2-2 a Reims, e il Montpellier, 1-1 in casa dell’Angers. Vittorie in trasferta per Nizza e Strasburgo.

Il quadro della 31/ma giornata

Monaco Metz 4-0

Paris SG Lilla 0-1

Lens Lione 1-1

Bordeaux Strasburgo 2-3

Lorient Brest 1-0

Nantes Nizza 1-2

Reims Rennes 2-2

Nimes St. Etienne 0-2

Marsiglia Digione 2-0

Classifica

1 Lille 66

2 PSG 63

3 Monaco 62

4 Ol. Lione 61

5 Lens 49

6 Ol. Marsiglia 48

7 Rennes 45

8 Montpellier 45

9 Metz 42

10 Nizza 42

11 Angers 41

12 Reims 39

13 Strasburgo36

14 Bordeaux 36

15 Saint Etienne 36

16 Brest 35

17 Lorient 32

18 Nîmes 29

19 Nantes 28

20 Digione 15