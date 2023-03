SERIE BKT – DUE TRAVERSE ED UN PALO FERMANO LA TERNANA: 2 A 2 CON IL BENEVENTO.

( di Stefano Giovagnoli).- L’ATTACCO COSTRUISCE E LA DIFESA SPRECA. LA PRESTAZIONE C’E’ STATA, MA IL RISULTATO HA LASCIATO L’ “AMARO IN BOCCA”. GOAL ANNULLATO AI CAMPANI PER FUORIGIOCO. LA “FOTOGRAFIA” DELLA PARTITA DI MISTER CRISTIANO LUCARELLI NON “FA UNA PIEGA

La Ternana non è riuscita ad andare oltre la sfortuna, tre pali colpiti e uno su possibile autorete dell’avversario, una buona partita per il gioco espresso ma, a tradire la squadra, sono state le “maglie difensive” troppo larghe nell’occasione dei due goal subiti, che hanno pareggiato quelli rossoverdi già nel primo tempo.

Il risultato di 2 a 2 della prima frazione è stato anche quello finale.

Il Benevento, da parte sua, ha tenuto il campo bene, nonostante non “navighi” in una buona posizione di classifica sfiorando anche il colpaccio quando un goal, nel finale, è stato annullato per una posizione irregolare.

Una buona Ternana ha iniziato con il piglio giusto la partita, la prima del ritorno al “Liberati” del Lucarelli bis dove ci voleva grinta e determinazione per sovvertire il trend negativo degli ultimi tempi e riportare la squadra su valori accettabili.

Dopo l’ammonizione di Karic del Benevento per gioco scorretto su Coulibaly, la Ternana è passata in vantaggio al 7’ quando Palumbo ha calciato una punizione in mezzo all’area di rigore per l’inserimento di testa del difensore Mantovani.

“Palla in buca” nell’angolo e goal ormai una certezza per l’ 1 a 0 rossoverde.

Al 20’ ha pareggiato il Benevento con troppo spazio lasciato ad Acampora nel tiro dalla lunga distanza, che ha trafitto Iannarilli rasoterra preciso nell’angolo.

La difesa della Ternana non ha pressato sul portatore di palla alla conclusione.

Episodio da vedere e rivedere al primo tentativo di reazione alla rete subita dalla squadra di casa con una serie di tiri, che la difesa del Benevento è riuscita a respingere in qualche modo, ma il sospetto di qualche fallo di mano ancora fa discutere con la dinamica che l’arbitro ed il var hanno giudicato regolare.

La Ternana non si è arresa e lo ha fatto segnando ancora la rete del vantaggio.

La punizione, che ha dato il via all’azione è stata di Palumbo per il colpo di testa di Partipilo a rimettere al centro il pallone dove ha trovato l’inzuccata del centrocampista Coulibaly, che ha schiacciato per il nuovo vantaggio.

Ci voleva una Ternana così tutto “cuore” e grinta con una gran forza sulle gambe per il cambio di fronte nel tentativo di prendere gli avversari in velocità.

Nonostante il buon primo tempo della formazione di Lucarelli per il gioco espresso e per la determinazione messa in campo, il Benevento è stato sempre “dentro” la partita affacciandosi di tanto in tanto nell’area avversaria.

Al 43’ c’è stata una conclusione centrale di Improta, bloccata da Iannarilli.

Al 46’ la rete del 2 a 2, che non ti aspetti, quella di Tello del Benevento con un colpo di testa al centro dell’area piccola in pratica solo davanti al portiere, servito da un calcio d’angolo smarcante di Acampora.

Mister Lucarelli è partito con Partipilo e Falletti in attacco, Palumbo a supporto, Di Tacchio e Coulibaly in mediana, Corrado e Cassata sugli esterni.

Dall’altra parte Stellone ha scelto di fare giocare il Benevento appoggiandosi su La Gumina unica punta con Improta e Tello a “girare” alle sue spalle,

Viviani in “cabina di regia” con Letizia e Foulon terzini.

Inizio soporifero del secondo tempo con diversi passaggi sbagliati nella Ternana, che hanno limitato il gioco offensivo e la reazione al pareggio del Benevento.

Anzi la rete di Tello ha dato manforte alla squadra campana rispetto ai rossoverdi veloci allo stesso tempo pericolosi rispetto ad una Ternana “addormentata”, tanto da mandare al tiro indisturbato Karic al 14’ e, a difendersi ad oltranza, contro una buona organizzazione di gioco degli avversari che stava facendo la differenza.

Un sussulto al 23’ con Coulibaly in area, che è riuscito a tirare, nonostante la stretta marcatura dell’avversario, la palla è “schizzata” verso Martella.

Pronto il tiro verso la porta di Paleari, ma il palo ha rimandato in campo il pallone.

La Ternana ha ripreso il “pallino del gioco” alla ricerca del goal della vittoria.

Calcio d’angolo sotto la curva nord del “Liberati” stretto verso la porta.

La palla l’ha presa Letizia di testa colpendo il palo dall’altra parte per un autogoal fallito, mentre la Ternana ha recriminato per la mancata fortuna a supporto.

Le sorti si sono riequilibrate quando un fuorigioco di Tello ha invalidato un goal del Benevento su una conclusione rasoterra in diagonale di Schiattarella.

La Ternana ancora in credito con la buona sorte quando, sempre da un’azione da calcio d’angolo di Palumbo, Diakite’ ha colpito in pieno la traversa.

“La gente ha capito e ci ha applaudito” – la rima per il Lucarelli pensiero.

“I ragazzi hanno spinto al massimo e faccio loro i complementi perché hanno dimostrato di dare delle risposte importanti per l’appartenenza alla maglia.

Sono contento della prestazione per lunghi tratti della partita – sottolinea l’allenatore della Ternana – non proprio dell’approccio al secondo tempo, resta la qualità con cui abbiamo giocato e l’applauso ricevuto all’ uscita dalle curve.

Il rammarico è stato ovviamente per il risultato. “Vincere sarebbe stato fantastico, in due partite abbiamo preso quattro legni, ma nessuno si deve sentire sfigato” e poi continua “ nella vita si possono raggiungere i risultati anche senza la fortuna”.

IL TABELLINOI

TERNANA- BENEVENTO 2-2

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Coulibaly (40’ st. Paghera), Sorensen, Palumbo, Falletti (23’ st. Capanni), Mantovani, Di Tacchio (23’ st. Proietti), Partipilo, Diakite’, Cassata (17’ st. Bodgan), Corrado (17’ st. Martella). All. C. Lucarelli

BENEVENTO (4–3-2-1): Paleari, Letizia, Acampora (17’ st. Schiattarella), Karic, Tello, Improta, Foulon, La Gumina (30’ st. Simon), Viviani, Tosca, Leverbe.

All. R. Stellone

ARBITRO: Federico Dionisi dell’ L’Aquila

ASSISTENTI: Domenico Rocca (Catanzaro); Federico Longo (Paola)

IV UFFICIALE: Adolo Baratta (Rossano)

VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano); Oreste Muto (Torre Annunziata)

RETI: 7’ pt. Mantovani (Ternana); 20’ pt. Acampora (Benevento); 32’ pt. Coulibaly (Ternana); 46’ pt. Tello (Benevento)

AMMONITI: Karic (Benevento); Cassata (Ternana); Acampora (Benevento); Martella (Ternana); Schiattarella (Benevento); Foulon (Benevento); Diakite’ (Ternana)

ANGOLI: 6 a 4 per la Ternana

RECUPERO: 4’ pt.; 4’ st.

SPETTATORI: 5.556 di cui 1.723 abbonati e 214 ospiti

Incasso € 49.377,00. Rateo abbonati € 13.785,39