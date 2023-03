SERIE A TIM – Spezia – Verona 0-0

Spezia e Verona, match delle 12,30 25a giornata finisce 0.0.

Primo tempo meglio l’Hellas senza creare occasioni pericolose. Nella ripresa lo Spezia si sveglia ma, ad avere l’occasione per il vantaggio è il Verona anche se il Verona con Kallon che si fa ipnotizzare al (68′). Al 73′ il colpo di testa di Nzola sbatte sul palo, poi all’88’ Perilli, all’esordio in Serie A, è provvidenziale sul destro di Amian. La squadra di Semplici rimane a +3 su quella di Zaffaroni sempre terzultima.

IL TABELLINO

SPEZIA-VERONA 0-0

Spezia (4-3-3): Dragowski ; Amian , Ampadu , Nikolau , Reca ; Bourabia (30′ st Kovalenko ), Ekdal , Agudelo (30′ st Shomurodov ); Verde (14′ st Zurkowski ), Nzola , Gyasi (48′ st Maldini ). A disp.: Marchetti, Zovko, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Esposito, Caldara, Wisniewski, Cipot. All.: Semplici

Verona (3-4-2-1): Perilli ; Magnani , Hien , Coppola ; Faraoni (33′ st Terracciano), Duda (12′ st Abildgaard ), Tameze, Depaoli ; Ngonge (9′ Kallon ), Lazovic (32′ st Verdi); Gaich (33′ st Lasagna). A disp.: Berardi, Zeefuik, Doig, Braaf, Dawidowicz, Cabal. All.: Zaffaroni

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Reca (S), Terracciano (S)

Espulsi: Al 38′ st espulso Marchetti (S) in panchina per proteste