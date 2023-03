SERIE A TIM – Fiorentina – Milan 2-1

FIORENTINA-MILAN 2-1

Gonzales su calcio di rigore e raddoppio di Jovic. Hernandez accorcia a tempo scaduto , al Franchi la Fiorentina batte il Milan 2-1

Nel quarto anticipo della 25a giornata di Serie A, Il jilan frena lacorsa Champions League . Rossoneri battuti dalla Fiorentina 2-1.

Tre punti incamerati dalla Viola che non fanno una grinza. Nel primo tempo la squadra di Italiano trova Miagnan in grande spolvero , e Tomori grandd salvataggio sulla linea su conclusione di Bonaventura. Il Milan si rende poco pericoloso dalle parto di Terracciano. Nella ripresa. Al 49′ Nico Gonzalez dal dischetto spiazza Maignan (rigore assegnato per fallo di Tomori su Ikoné),. Gol subito , il Milan indossa i panni da campione d’Italia e mette a dura rova la difesa Viola cheriene con qualche affanno grazie anche a Terracciano. Nel finale del match Jovic in tuffo di testa raddoppia su cross di Dodo e chiude il match (87′). Al 95′ Theo Hernandez accorcia le distanze ma, è troppo tardi. Milan sche scicola al terzo posto in classifica alle spalle della Lazio



IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 2-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Dodo , M. Quarta , Igor, Biraghi (29′ st Ranieri ); Bonaventura (36′ st Castrovilli), Amrabat (46′ st Barak ), Mandragora ; Gonzalez (46′ st Sottil), Cabral (36′ st Jovic ), Ikoné 6. A disp: Cerofolini, Sirigu, Milenkovic, Venuti, Bianco, Duncan, Saponara, Brekalo, Kouamé. All.: Italiano

Milan (3-4-1-2): Maignan ; Kalulu , Thiaw , Tomori ; Messias (29′ st Saelemaekers ), Tonali , Bennacer (21′ st Bakayoko ), Hernandez ; De Ketelaeare (38′ st Adli ), Giroud (21′ st Ibrahimovic ), Rebic (21′ st Origi ). A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Kjaer, Pobega, Vranckx. All.: Pioli

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 4′ st rig. Gonzalez (F), 42′ st Jovic (F), 50′ st Theo Hernandez (M)

Ammoniti: Thiaw (M), Cabral (F), Messias (M), Ikoné (F), Gonzalez (F), Kalulu (M)

Note: Al 34′ st ammonito Italiano (F) per proteste