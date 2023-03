Milan , Stefano Pioli:”abbiamo corso tanto,ma non bene”

Stefano Pioli incassa la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero non prende scorciatoie:

“La Fiorentina ha giocato meglio di noi, ma non perché pensavamo al Tottenham – ha detto a fine gara il tecnico del Milan -. Non abbiamo mai pensato al al prossimo impegno in Champions League. Dovevamo fare le cose meglio. Era uno stop che non ci voleva e che non volevamo”

Il Milan quest’anno fatica troppo lontano da San Siro. “È vero, è un dato che ci penalizza molto ed è strano per i numeri che abbiamo sempre avuto – ha aggiunto Pioli -. Dobbiamo fare meglio perché abbiamo le qualità per fare meglio di ciò che abbiamo fatto stasera. Abbiamo corso tanto, ma non bene”.