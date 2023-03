F1 , Gran Premio del Bharain. Doppietta Red Bul Verstappen-Perez, terzo un sorprendente Alonso

Max Verstappen con Sergio Perez , dettano ‘legge’ al primo Gran Premio della stagione Mondiale 2023/2024.

Il campione del mondo fa gara a se sin dalla partenza. Charles Leclerc cerca di rimanere in gara alle spalle dell’olandese , poi passato da Perez. Al 41 giro deve arrendersi per un guasto alla power unit della sua Ferrari.

Carlos Sainz a lungo quarto – non riesce a difendere il gradino più basso del podio dal forcing finale di Fernando Alonso con la sorprendente Aston Martin. Lewis Hamilton chiude quinto alle spalle di Sainz. Sesto posto per Lance Stroll con l’altra Aston Martin e settimo per George Russell con la seconda Mercedes.

Classifica e tempi del GP

1 1 VERSTAPPEN 1:36.373 2 11 PEREZ 1:36.558 3 14 ALONSO 1:37.422 4 55 SAINZ 1:38.021 5 44 HAMILTON 1:38.255 6 18 STROLL 1:37.991 7 63 RUSSELL 1:37.767 8 77 BOTTAS 1:38.407 9 10 GASLY 1:38.147 10 23 ALBON 1:38.137 11 22 TSUNODA 1:38.246 12 2 SARGEANT 1:39.626 13 20 MAGNUSSEN 1:38.779 14 21 DE VRIES 1:39.161 15 27 HULKENBERG 1:39.206 16 24 ZHOU 1:33.996 17 4 NORRIS 2:04.847 31 OCON Ritirato 16 LECLERC Ritirato 81 PIASTRI Ritirato

La classifica piloti di F1 2023

Max Verstappen 25 punti

Sergio Perez 18

Fernando Alonso 15

Carlos Sainz 12

Lewis Hamilton 10

Lance Stroll 8

George Russell 6

Valtteri Bottas 4

Pierre Gasly 2

Alexander Albon 1

Yuki Tsunoda 0

Logan Sargeant 0

Kevin Magnussen 0

Nyck de Vries 0

Nico Hulkenberg 0

Guanyu Zhou 0

Lando Norris 0

Esteban Ocon 0

Charles Leclerc 0

Oscar Piastri 0

La classifica costruttori

Red Bull 43 punti

Aston Martin 23

Mercedes 16

Ferrari 12

Alfa Romeo 4

Alpine 2

Williams 1

McLaren 0

Haas 0

AlphaTauri 0