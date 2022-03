Motogp , Gran Premio del Qatar . Rins su tutti!

E’ di Alex Rins il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP del Qatar, primo appuntamento stagionale della MotoGP.

Il pilota spagnolo della Suzuki chiude la libere 2 in 1:53.432, crono che gli permette di balzare in testa alla classifica combinata dei tempi delle sessioni del venerdì. Dietro di lui, con un ritardo di 35 millesimi, Marc Marquez seguito dall’altra Suzuki di Mir. Quinto tempo per Franco Morbidelli in sella alla sua Yamaha, mentre Francesco Bagnaia si riprende dopo la caduta in FP1 chiudendo col decimo tempo.