Il Podio Volley Fasano in terra barese contro il Bisceglie per continuare a sognare.

l Podio Volley Fasano in terra barese contro il Bisceglie per continuare a sognare.

Dopo la sosta imposta dal calendario riparte il campionato delle pallavoliste biancazzurre. Prossimo appuntamento la trasferta in quel di Bisceglie contro l’ASD Sportilia Volley Bisceglie. Roster attualmente in penultima posizione con soli 7 punti all’attivo ma in forte ascesa nella corsa per la salvezza. Avvio di campionato decisamente in salita per le ragazze di coach Nicola Nuzzi che nelle prime 8 gare hanno collezionato solo 2 punti in classifica salvo poi mettere a segno due vittorie prima della sosta. Di contro un Podio Volley Fasano deciso a continuare la sua rincorsa verso la seconda posizione “Per noi – afferma coach Adolfo Rampino – è una partita cruciale per il proseguo del campionato. A Bisceglie per fare risultato abbiamo bisogno di sfoderare una prestazione superlativa se vogliamo evitare brutte sorprese contro un avversario che vive una buona fase e che potrebbe metterci in seria difficoltà”.

Sportilia Volley Bisceglie che nelle ultime settimane ha rinforzato il suo organico con l’arrivo di Carmen Bellapianta, schiacciatrice classe 1987 con un curriculum segnato da diverse stagioni disputate in serie A. Un rinforzo decisamente importante che va ad aggiungersi ad elementi di riprovata bravura quali la laterale Noemi De Nicolò e al capitano Maria Grazia Lezzerini.

Rosa al completo per le biancazzurre in previsione di questa importante gara. “In questi 15 giorni di riposo – afferma coach Rampino – abbiamo recuperato energie fondamentali per questo finale di stagione e registrato qualche problema tecnico emerso nella gara precedente. Per noi sarà fondamentale tenere alto il livello di concentrazione per portare a casa punti importanti per questo campionato sin qui davvero eccezionale”. Un match che segnerà il ritorno a casa di Isabel Panza che con la maglia biscegliese ha disputato la parte iniziale di questo torneo di serie B2 salvo poi decidere di abbracciare la causa biancazzurra.

Match in programma alle ore 19.00 presso il Paladolmen di Bisceglie e che sarà diretto dai sig. Massimiliano Magrone e Giuseppe Persia. Michele Cavallo