Guelfi Firenze , presentazione stagione IFL 2022

Nella splendida cornice di un Guelfi Sport Center tirato a lucido per il kickoff della IFL che avverrà sabato 05 Marzo alle 15:00 contro i campioni in carica dei Panthers Parma, e che sarà la prima partita trasmessa in streaming su Eleven Sport, che trasmetterà in esclusiva assoluta tutto il campionato, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della stagione degli Estra Guelfi Firenze.

Dopo un intervento delle istituzioni, con l’assessore Cosimo Guccione ed il presidente del Q4 Dormentoni intervenuti ai microfoni insieme a Chiara Saccomanno di Estra, a parlare sono stati Alessandro Dallai, Presidente degli Estra Guelfi Firenze, ed Edoardo Cammi, GM della formazione fiorentina.

“Abbiamo investito molto sul mercato italiano, firmando anche due giocatori che si sono laureati campioni d’Europa con la nazionale italiana ad Ottobre (Dalle Piagge ed Adduci ndr), e provando a rinforzare i ruoli un pò più in difficoltà lo scorso anno. Questo, unito ad un ottimo lavoro di recruiting che ci ha permesso di scovare tre nuovi giocatori statunitensi su cui puntiamo molto, per continuare ad essere fra le migliori squadre in Italia” le parole di “Ente” Dallai, a cui fanno seguito quelle del GM/giocatore Edoardo Cammi: “Il livello del campionato è sempre alto, dalla seconda alla nona squadra i valori sono molto simili; dico così perché i Panthers, dopo aver vinto il campionato l’anno corso, hanno fatto “incetta” di talenti in giro per la penisola quindi partono ancora una volta ampiamente come i favoriti per il titolo, ma noi lotteremo fino all’ultimo per provare a tornare all’Italian Bowl come successo tre anni fa.”

Alla conferenza sono intervenuti anche Gianluca Santini, OL dei Guelfi Firenze “Vogliamo dare il 100%, affronteremo tutti a viso aperto, e ci giocheremo ogni possibilità per tornare alla finale”, ed i tre giocatori statunitensi, Dejion Lynch, DB, Ahmad Tanner, RB, e Jared Gerbino, l’italoamericano che può giocare sia TE che QB

“Il livello è veramente alto, tutti i ragazzi italiano amano e sono appassionati di football tanto quanto noi ragazzi statunitensi, che abbiamo il compito di essere i leader di questa squadra, per provare ad ottenere grandi risultati.”

Appuntamento quindi a sabato 05 Marzo alle 15:00, al Guelfi Sport Center di Via del Perugino per il kickoff del campionato IFL fra gli Estra Guelfi Firenze ed i Panthers Parma, con i biglietti che possono essere acquistati sul sito di doityourself oppure in loco.

Necessario il green pass per entrare nell’impianto.

Photo Credit: Lisa Giannini