Udinese , Sottil:”sapevamo che sarebbe stata una partita tosta”

“Abbiamo pagato qualche errore di troppo”

Andrea Sottil dopo la sconfitta contro il Torino ai microfoni Dazn:” Nel primo tempo ci sono state occasioni sia per noi che per loro, poi nel secondo c’e’ stato un errore sul gol e questo mi fa arrabbiare. Perche’ una squadra come la nostra non puo’ prendere un gol del genere. Complimenti al Toro e andiamo avanti”. Oggi dovevamo essere piu’ presenti in certe situazioni”, ha sottolineato ancora il tecnico friulano. Sull’esordio di Thauvin, Sottil ha dichiarato: “Non e’ al top, e’ entrato e ha dato tutto cercando la giocata vincente. Ha combattutto fino in fondo, questa e’ la cosa piu’ importante, ora dobbiamo portarlo in una condizione migliore”.