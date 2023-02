Serie A: Torino -Udinese 1-0. Decide Karamoh

Il Toro no si lascia sfuggire la ghiotta occasione pe superare l’Udinese in classifica. Allo stadio Olimpico Grande Torino , un gol di Karamoh regala tre punti alla truppa di Juric e settimo posto in classifica.

A decidere il match, dopo un primo tempo senza reti, è l’inserimento su assist di Aina di Karamoh (49′), inizialmente annullato per posizione di fuorigioco dell’ex Inter. Con questo successo, Il Torino sale a 30 punti, a +1 proprio sulla formazione di Sottil che incassa il terzo ko nelle ultime cinque partite.

IL TABELLINO

TORINO-UDINESE 1-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji , Schuurs , Buongiorno ; Aina , Ricci, Linetty (30′ st Vieira ), Vojvoda ; Karamoh(10′ st Vlasic ), Miranchuk (42′ st Adopo); Sanabria (42′ st Seck). A disp.: Fiorenza, Gemello, Gravillon, Rodriguez, Singo, Bayeye, Gineitis, Pellegri. All.: Juric

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao 6 Bijol 6 (40′ st Ebosse ), Perez (40′ st Pafundi); Ehizibue (27′ st Ebosele ), Samardzic (27′ st Thauvin ), Walace , Arslan (15′ st Lovric ), Udogie ; Beto , Success . A disp.: Padelli, Piana, Masina, Abankwah, Buta. All.: Sottil

Arbitro: Prontera

Marcatore: 4′ st Karamoh

Ammoniti: Lovric (U), Aina (T)

Note: recupero 1’+5′